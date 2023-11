Superprodukcja bije rekordy. Wszyscy wstydzą się "nędznego" filmu

Jeśli rezultat otwarcia uznamy za klęskę, to jak nazwać, to co wydarzyło się z filmem podczas drugiego weekendu wyświetlania? "Marvels" zanotował bowiem aż 78 proc. spadek popularności - największy w historii MCU. Tym samym weekendowe wpływy spadły do zaledwie 10,2 mln dolarów.