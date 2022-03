"Marzec '68". Film TVP o protestach w PRL-u. Minister Czarnek powinien go uważnie obejrzeć

Dramat polityczny

Przez przynajmniej przez pierwsze 20 minut zanosiło się, że TVP nakręciło kolejną tandetną produkcję, która może coś tam pokrytykuje ten PRL, ale zrobi to w taki sposób, że człowiek wyjdzie z kina, myśląc: "po co sobie to znowu zrobiłem?". Tym bardziej, że młodociane love story Langa to klisza na kliszy – widzieliśmy tego typu obrazy już tysiące razy w filmach. Ale w fabule szybko następuje zwrot, bo ich miłość zbiega się w czasie z burzliwymi wydarzeniami tytułowego roku – protestami w związku z zakazem wystawiania "Dziadów" i antysemicką nagonką, która ostatecznie doprowadziła do masowej emigracji obywateli pochodzenia żydowskiego.