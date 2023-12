"Matka Teresa i ja". Co może łączyć współczesną młodą dziewczynę mieszkającą w Londynie z postacią i mitem Matki Teresy?

Richard Fritschi, który jest producentem wykonawczym wraz z Thierrym Cagianutem, wpadł na pomysł stworzenia fundacji, której celem byłoby finansowanie tego filmu wyłącznie z darowizn, a zyski trafiłyby do biednych dzieci w Indiach za pośrednictwem wybranych organizacji pozarządowych zajmujących się zdrowiem i edukacją. Był to wspaniały pomysł, a Richard i Jacqueline (Fritschi-Cornaz – przyp. red.) wykonali wspaniałą pracę, namawiając zamożne osoby w różnych krajach do pomocy. W końcu zrobiliśmy pilota filmu, aby móc ostatecznie nakręcić całość z zebranych funduszy. Oznacza to, że każdy grosz zarobiony przez producentów wykonawczych trafia do potrzebujących dzieci w Indiach.