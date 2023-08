Znów na dnie. Niestety, Nicolas Cage dobry okres ma już za sobą

Nicolas Cage znany jest z ekscentrycznego charakteru, który wpędził hollywoodzkiego gwiazdora w poważne kłopoty finansowe. Za 300 tys. dolarów kupił czaszkę dinozaura, którą licytował z Leonardo DiCaprio. Jak się później okazało, kradzioną. Za 7 milionów dolarów nabył jedną z wysp na Bahamach, 16 milionów kosztowały go dwa europejskie zamki. To jedynie początek listy szalonych zakupów Cage’a, który na dodatek nie pamiętał o konieczności płacenia podatków, co omal nie zakończyło się dla niego karą więzienia.