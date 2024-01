Meryl Streep zachwala zeszłoroczny hit. Jeden film "uratował kina"

Meryl Streep była jedną z gwiazd zaproszonych w minionym tygodniu na Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Palm Springs. Zdobywczyni trzech Oscarów wręczała nagrodę Carey Mulligan za rolę w filmie "Maestro". Ale zanim to uczyniła, skomentowała nagrodzenie duetu Billie Eilish i Finneas za piosenkę "What Was I Made For?" do filmu "Barbie".