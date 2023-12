Polak pobija świat. Film Bagińskiego pokonał nawet "Barbie"

"Miłość do japońskiej animacji zawsze we mnie była. 'Akira' (1984) wywołała u mnie potężny wstrząs, jeśli chodzi o wrażliwość artystyczną. Wcześniej było nie do pomyślenia, że można taką historię opowiedzieć w taki sposób przez animację. Zresztą jako ciekawostkę mogę zdradzić, że w 'Katedrze' są ujęcia, które stanowią przeróbki pewnych ujęć i sztuczek technicznych, które podpatrzyłem w anime" – powiedział Bagiński w wywiadzie dla WP.