Metamorfoza Koterskiego. Krytykowali go wszyscy

Michał Koterski otrzymał szansę wcielenia się w postać Edwarda Gierka. Główny odtwórca filmu "Gierek" musiał przytyć do roli nie bagatela 20 kg. Jak sam wspomina, nie było to wcale takie proste. Co więcej, dochodziły do niego wszechobecne słowa krytyki. Na łamach Plotka wyznaje: