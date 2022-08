Miał opuszczone spodnie. Tak tłumaczą zachowanie Gary’ego Buseya

Choć nie jest do końca jasne, co tak naprawdę robił Busey w parku, nie był to pierwszy raz, kiedy zachował się w ten sposób w miejscu publicznym. Były gwiazdor pojawił się w brytyjskiej wersji "Celebrity Big Brother" w 2014 r. Wdał się wtedy w gorącą kłótnię z kilkoma współlokatorami po tym, jak opuścił spodnie podczas kręcenia filmu. Wtedy tłumaczył to problemem z kolanem.