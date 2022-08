Gary Busey został oskarżony. Dzień później przyłapano go w parku. Niewiarygodne co wyczyniał

Policja w Cherry Hill w stanie New Jersey oskarżyła go w piątek 19 sierpnia o przestępstwa na tle seksualnym na trzech kobietach. Do sytuacji doszło podczas konwentu Monster-Mania w dniach 12-14 sierpnia. Pojawiły się liczne skargi na zachowanie aktora. Po zakończeniu dochodzenia oskarżono go o dwa przypadki kontaktu seksualnego czwartego stopnia. W New Jersey jest to przestępstwo ścigane z urzędu, a maksymalna kara, jakie za nie grozi, to 18 miesięcy więzienia. Aktor usłyszał także zarzuty o usiłowanie doprowadzenia do kontaktu seksualnego i nękanie.