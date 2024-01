Miała słabość do żonatych mężczyzn. Wirowała pośród aktorów

"Spośród mężczyzn, którzy ofiarowali mi swoje namiętne czy głębokie uczucie, gdybym mogła na nowo wybierać, wybrałabym Mariana. Kocham go i właśnie on, nikt inny, miał być ojcem mojego syna Jula" - napisała we wspomnieniach po śmierci ukochanego męża w 1970 r.