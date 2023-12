Jak pies z kotem. Najsłynniejsi polscy sąsiedzi wracają. Mamy zwiastun

W pełnometrażowym debiucie Artura Żmijewskiego widzowie razem z Kargulem i Pawlakiem powrócą do dzieciństwa bohaterów. Co ciekawe, to właśnie ta część opowieści, na bazie której powstała filmowa trylogia, miała powstać jako pierwsza. Nie sprzyjała jej jednak ówczesna rzeczywistość polityczna.