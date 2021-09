Robi karierę wbrew urodzie. Tak wygląda były facet Alicji Bachledy

Zatrudnienia Colina Farrella do roli Pingwina już okazało się dużym sukcesem. Na blisko pół roku przed premierą filmu. O jego transformacji pisano w każdym serwisie filmowym. Pod względem marketingowym był to strzał w dziesiątkę. Wiele wskazuje na to, że Farrellowi udało się również stworzyć ciekawą kreację. Potwierdzają to opinie, które przedostały się do mediów po pokazach testowych nowego "Batmana".