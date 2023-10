Michael Caine przechodzi na emeryturę. Na ekranie gościł przez ponad 70 lat

W "The Great Escaper" wciela się w weterana II wojny światowej Berniego Jordana, który uciekł z domu opieki, aby wziąć udział w obchodach D-Day we Francji. Wszystko wskazywało na to, że będzie to ostatnia realizacja z udziałem angielskiego aktora. Jak przyznał w wywiadzie dla "The Telegraph", sam nie dowierzał, że uda mu się wystąpić w tej produkcji.