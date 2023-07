"Historia Oppenheimera to jedna z najwspanialszych historii, jakie istnieją" - mówi Nolan. "Jest pełna paradoksów i dylematów etycznych. Podczas gdy film stara się pomóc widzom zrozumieć, dlaczego ludzie zrobili to, co zrobili, jednocześnie zadaje pytanie, czy powinni to zrobić. A film jest wyjątkowo przystosowany do wciągania widzów w subiektywne doświadczenie, pozwalając im oceniać rzeczy tak, jak oceniają je bohaterowie, jednocześnie patrząc na te postacie nieco bardziej obiektywnie. W różnych momentach staramy się zagłębić w psychikę Oppenheimera i zabrać widzów w jego emocjonalną podróż."