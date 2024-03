Michał Kołodziejczak na premierze filmu o polskiej wsi "Tyle co nic". To w nim pojawiła się kontrowersyjna scena

Protesty rolników z każdym dniem przybierają na sile, a wiceminister pisze w sieci: "To, co dzieje się teraz pod Sejmem, to nie jest rolniczy protest, to jest prowokacja". 7 marca polityk pokazał się na czerwonym dywanie, a dzień przed premierą filmu, obiecał wyjaśnić, co wydarzyło się na proteście rolników w Warszawie, gdzie doszło do starć manifestujących z policją.