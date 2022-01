Mierz wyżej od gwiazd… i nagraj singiel z Universal Music!

Co musisz zrobić, by zawalczyć o swoje marzenia? Po prostu nagraj i umieść na swoim TIK TOKu 30-sekundowe video, w którym śpiewasz jedną z piosenek wykorzystanych w "Sing 2"! Do wyboru masz "There’s Nothing Holding Me Back", "I Still Haven’t Found What I’m Looking For" lub "Girl On Fire".