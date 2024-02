Miał być hit. Widzowie i krytycy są zgodni: "obrzydliwy"

Film debiutującej scenarzystki i reżyserki Jade Bartlett zalicza się do gatunku thrillera erotycznego. Opowiada on o relacji 18-letniej Cairo (Ortega) z o wiele starszym nauczycielem (Freeman). Dziewczyna wkupia się w łaski wykładowcy za sprawą zainteresowania literaturą, a przede wszystkim znajomości książki, którą on sam napisał. Gdy w obliczu braku pomysłu na esej koleżanka podsuwa jej temat romansu uczennicy i wykładowcy, można się domyślić, w którą stronę podąży fabuła.