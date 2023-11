Gwiazda chciała więcej kasy za udział w hicie. Nie dostała

Według The Hollywood Reporter młodziutka aktorka, podpierając się zapewne ogromnym sukcesem kasowym najnowszych "Krzyków", zażądała wynagrodzenia większego o zaledwie jedno zero. Przeczuwała ponoć, że firma produkcyjna Spyglass się na to nie zgodzi, co byłoby po jej myśli – w tak łagodny sposób uniknęłaby konieczności powrotu do serii, czego ewidentnie nie chciała.