Miłosne podboje Tima Mathesona. Aktor opisał intymne spotkania z trzema kobietami jednego dnia

Niespodziewanie do domu przybyła również dziewczyna Mathesona, która przyleciała z Nowego Jorku, by zrobić mu niespodziankę z okazji urodzin. Aktor opisuje, że udało mu się odciągnąć ją od sypialni na tyle długo, by Alley mogła "magicznie" zniknąć. Przyznaje też, że jego zachowanie było niewłaściwe. "Naprawdę kochałem tę dziewczynę, która była ponad trzy tysiące mil stąd... To nie znaczy, że nie byłem świnią i idiotą".