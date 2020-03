"Mission: Impossible 7": Tom Cruise szalał na motocyklu. Wytwórnia skomentowała przecieki

Prace nad "Mission: Impossble 7" zostały przerwane już pod koniec lutego, ponieważ ekipa nie była w stanie kontynuować zdjęć we Włoszech. Plan zakładał nagrywanie w Wenecji, a następnie przeniesienie się na 40 dni do Rzymu. Z powodu fatalnej sytuacji w Italii, studio Paramount Pictures podjęło trudną decyzję o zawieszeniu prac nad kontynuacją przebojowej serii. I wcale nie wznowili ich w Wielkiej Brytanii, o czym donoszą niektóre (także polskie) media.

Brytyjskie media dodały dwa do dwóch i wyszło im, że zamiast we Włoszech "Mission: Impossble 7" będzie kręcone w Anglii. A raczej już jest, o czym świadczą popisy kaskaderskie Cruise'a , uwiecznione na zdjęciach od paparazzi.

Serwis Collider zwrócił się do Paramount Pictures o potwierdzenie tych rewelacji i czar prysł. Wytwórnia powiedziała jasno, że zdjęcia do "M:I7" nie zostały wznowione (i nie wiadomo, kiedy ruszą). A to, co widać na zdjęciach z Dunsfold, to po prostu próby z użyciem wysięgnika zamontowanego na samochodzie.