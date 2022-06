Mrugniesz i przegapisz. Ukryty przekaz w hicie Netfliksa

"Stranger Things" to prawdziwa żyła złota dla Netfliksa. Czwarta odsłona zadebiutowała na platformie i po trzech latach od zakończenia poprzedniego sezonu obserwujemy prawdziwy szał. Historia dzieciaków z Hawkins, które znowu muszą zmierzyć się z potężnym złem, to nie jest już niewinna opowiastka dla młodzieży. Twórcy inspirowali się kultowymi horrorami z lat 80. Odniesień do dawnych produkcji jest mnóstwo. Wyłapaliście nawiązania do "Horror Amityville", "Hellraiser: Wysłannik piekieł", "Koszmaru z ulicy Wiązów", "Pumpkinhead" czy twórczości Stephena Kinga?