Na "Barbie" się nie skończy. Powstanie film o… resorakach

"Barbie" wyreżyserowane przez Gretę Gerwig to w ostatnich latach jeden z nielicznych fenomenów popkultury. Obraz zebrał nie tylko dobre recenzje, ale i zarobił jeszcze niebywałe 1.46 mld dolarów. Co więcej, wplótł trochę feministycznych treści do mainestreamu za sprawą swojego momentami dość wywrotowego scenariusza. Ten aspekt był zresztą szeroko analizowany w prasie i serwisach filmowych. Takie sytuacje nie tak znowu często zdarzają się, gdy mamy do czynienia z blockbusterem.