"Na rauszu": pod wpływem łatwiej znieść życie. Ale alkohol nie jest dobrą ucieczką

Co intrygujące, "Na rauszu" można też czytać jako obraz kryzysu męskości. Podczas gdy dojrzałe kobiety otrzymują zewsząd komunikat, że mogą odmienić swoje życie: założyć własny biznes, zadbać o swój rozwój osobisty, tworzyć satysfakcjonujący je związek, tak na mężczyznach spoczywa coraz większa presja sprostania wymogom dzisiejszego świata, czyli osiągnięcia odpowiedniego statusu życiowego do pewnego wieku. Mężczyzna okiem Vinterberga nie chce przyznać się do porażki, próbuje zatuszować gnębiące go wątpliwości m.in. alkoholem, ale w końcu pęka. Wydaje się być to obraz dość bliski rzeczywistości. Jednak filmowa puenta zdaje się usilnie przeć ku optymistycznej perspektywie, która z kolei nie jest obca Duńczykom uznawanym za najbardziej szczęśliwy naród na świecie.