"Nachodzi mój koniec". Gwiazdor niespodziewanie kończy karierę

John Cena urodził się 23 kwietnia 1977 roku. Kiedy skończył college, przeniósł się do Kalifornii, gdzie chciał zrobić karierę w kulturystyce. Marzyła mu się sława Schwarzeneggera, ale do Hollywood trafił po śladach Dwayne’a The Rocka Johnsona. Zamiast profesjonalnym kulturystą stał się wrestlerem. Od momentu dołączenia do WWE w 2001 roku zdobył w tym "sporcie" aż szesnaście tytułów mistrza świata i jest uważany za jednego z najlepszych zawodowych zapaśników w historii.