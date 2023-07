Nagrodzone w Cannes "Rodeo" w sierpniu w polskich kinach

"Rodeo" to wybuchowe połączenie kryminału, studium charakteru i egzystencjalnej tajemnicy, które zostało już docenione m.in. na festiwalach filmowych w Cannes (Nagroda Jury Coup de Coeur w sekcji Un Certain Regard), Sewilii (Najlepsza aktorka - Julie Ledru) i Turynie (Nagroda Specjalna Jury, Najlepsza aktorka (Julie Ledru), Nagroda za scenariusz). Reżyserka Lola Quivoron opowiada energetyczną, pełną adrenaliny historię miłości do maszyn, które dają totalną wolność. Pokazuje także, że motoryzacja jest nie tylko męską domeną.