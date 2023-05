"Najbardziej przerażający film roku". Dlatego wycofali go z kin?

Wszystko wskazuje na to, że "It Lives Inside" został wycofany z marcowych planów repertuarowych, aby mógł się pojawić w kinach jesienią, w okolicach święta Halloween. Wówczas filmy grozy są w stanie zarobić zdecydowanie najwięcej pieniędzy. Najprawdopodobniej po festiwalu South by Southwest Film Festival, na którym "It Lives Inside" zdobył nagrodę publiczności, dostrzeżono w nim większy potencjał.