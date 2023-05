Najbardziej przerażający. Widzowie nie są w stanie obejrzeć do końca

Neonazistowską pogawędkę przerywa pastor, który wyprasza panie ze swojego kościoła. Bohaterki idą więc kupić wino do sklepu, gdzie spotykają osoby azjatyckiego pochodzenia. Tam dochodzi do sprzeczki, Emily i jej grupa daje ujście nagromadzonym emocjom, uprzedzeniom i wierze we własną wyższość. Kilka niegroźnych z pozoru słów rozpoczyna lawinę dramatycznych wydarzeń.