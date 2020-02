Najgłośniejszy film roku - JOKER już na 4K UHD, Blu-ray i DVD!

Wyprodukowany za "zaledwie” 55 milionów dolarów "Joker” niespodziewanie okazał się jednym z największych filmowych przebojów roku 2019. Nagrodzony dwoma Złotymi Globami film z fenomenalnym Joaquinem Phoenixem w roli tytułowej jest już dostępny na 4K UHD Blu-ray, Blu-ray i DVD.

W rolę Jokera wcielił się Joaquin Phoenix

Przejmująca opowieść o "narodzinach” najsłynniejszego przeciwnika Batmana, zarobiła w kinach ponad miliard dolarów i z 11 nominacjami jest czarnym koniem oscarowej rywalizacji.

Wiecznie samotny w tłumie Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) pragnie kontaktu. Mimo to, kiedy idzie brudną ulicą Gotham City lub podróżuje przez miasto pełne podziałów i rozczarowań, pociągiem pokrytym graffiti, ukrywa swoją prawdziwą twarz pod dwiema maskami. Jedną z nich przywdziewa każdego dnia, nakładając makijaż klauna do pracy. Drugiej nie może zdjąć nigdy.

To iluzja, jaką otacza się, aby przesłonić fakt, że nie może poczuć się częścią świata wokół, że wciąż jest niezrozumianym facetem, którego życie raz po raz nokautuje. Nieznający ojca Arthur ma wrażliwą matkę, która jest być może także jego najlepszą przyjaciółką. To ona przezwała go kiedyś "Wesołkiem”. Ten pseudonim przykleił mu do twarzy uśmiech, za którym kryje się cierpienie serca. Jako wyrzutek, prześladowany przez nastolatków na ulicach, wyszydzany przez urzędników w metrze, a nawet wyśmiewany przez klaunów, z którymi pracuje, jeszcze bardziej oddziela się od otaczającego go społeczeństwa.

"Joker” przedstawia historię narodzin najsłynniejszego komiksowego łotra uniwersum DC Comics. Przedstawiony w filmie portret Arthura Flecka ukazuje człowieka usiłującego znaleźć swoje miejsce w podzielonej społeczności mieszkańców Gotham. Marzący o choćby odrobinie uznania, próbuje swoich sił jako komik stand-up. Okazuje się jednak, że ostatecznie zawsze to on jest wyśmiewany. Boleśnie szczere, alegoryczne studium postaci ukazuje, jak człowiek uwięziony w błędnym kole egzystencji, między apatią, okrucieństwem i zdradą, podejmuje jedna za drugą fatalne w skutkach decyzje, które uruchamiają tragiczny łańcuch zdarzeń.

"Joker” jest dziełem reżysera Todda Phillipsa, nominowanego do Oscara® autora kultowej komedii "Kac Vegas”.

W rolę tytułową wcielił się trzykrotnie nominowany do Oscara® Joaquin Phoenix ("Mistrz”). Obok niego w obsadzie filmu znaleźli się zdobywca dwóch Oscarów® Robert De Niro ("Wściekły byk”), nominowana do Nagrody Emmy Zazie Beetz ("Deadpool 2”), laureatka Złotego Globu Frances Conroy (serial "Sześć stóp pod ziemią”), Brett Cullen ("Mroczny Rycerz powstaje”), Shea Whigham (serial "Zakazane imperium”) oraz nominowany do Nagrody Emmy Bill Camp ("Zniewolony”).

– Uwielbiam złożoność postaci Jokera. Uznałem, że jego narodziny są warte zbadania w filmie, bo nikt tego wcześniej nie zrobił. Nawet w kanonie nie istnieje formalnie uznana wersja jego początku. Dlatego wraz ze Scottem Silverem napisaliśmy wersję historii o złożonej i skomplikowanej postaci, o tym, jak się zmienia i... spada w otchłań. Właśnie to mnie interesowało. Nie historia Jokera, ale historia stawania się Jokerem – mówi o swoim najnowszym filmie jego reżyser i współscenarzysta Todd Phillips.

Pomysł na "Jokera” narodził się w głowie Todda Phillipsa w 2016 r. Inspiracji dostarczyły autorowi filmy z lat 70., a w szczególności dwie produkcje wyreżyserowane przez Martina Scorsese "Taksówkarz” i "Król komedii”, w których główne role brawurowo zagrał Robert De Niro. Punktem wyjścia dla Phillipsa i drugiego scenarzysty Scotta Silvera był klasyczny już komiks "Batman. Zabójczy żart”, ale scenariusz, który napisali, nie powstał na podstawie żadnej z komiksowych opowieści.

– Jednym z wątków, które pragnęliśmy zgłębić w tym filmie, jest empatia, a szczególnie, jej brak, tak dotkliwy w świecie otaczającym Arthura – wyjaśnia Todd Phillips.

– Arthur na początku po prostu chce dać ludziom uśmiech. Chce, by się śmiali. Dlatego jest klaunem. Dlatego marzy o tym, by zostać komikiem stand-up. Chce jedynie uczynić świat odrobinę weselszym miejscem. Ale łamie go toksyczne otoczenie Gotham: brak współczucia, empatii, zwykłej uprzejmości... To one powołują do życia Jokera – dodaje Scott Silver.

Arthur w interpretacji Phillipsa i Silvera to człowiek uwięziony w błędnym kole niezrozumianych sygnałów. Nawet jego niekontrolowany, niestosowny śmiech, który tym bardziej przybiera na sile, im bardziej próbuje go powstrzymać, nie przysparza mu sympatii ze strony spotykanych na co dzień osób. Przeciwnie, staje się on kolejnym powodem do drwin i wyobcowania ze społeczności Gotham.

– Były chwile, kiedy współczułem mu, nawet wydawało mi się, że rozumiem jego pobudki. Ale po chwili decyzje, jakie podejmował, znów były dla mnie odpychające - powiedział odtwórca tytułowej roli.

- Odegranie tej postaci stanowiło dla mnie wyzwanie jako dla aktora. Wiedziałem też, że będzie to wyzwanie dla widowni i ich wcześniejszego pojęcia o Jokerze, bo w tym fikcyjnym świecie, podobnie jak w tym prawdziwym, nie ma prostych odpowiedzi – wspomina odtwórca tytułowej roli Joaquin Phoenix.

Co ciekawe, Todd Phillips i Scott Silver od razu pisali swój scenariusz z myślą o Joaquinie Phoeniksie.

*– Kiedy inni siedzą i zliczają słupki, Joaquin daje ci jazzową improwizację. On po prostu jest jednym z najlepszych. Jest nieustraszony. Jego kreacje są odważne i poruszające. Uznałem, że jeśli uda nam się go zaangażować, naprawdę będziemy w stanie zrobić coś wyjątkowego *– wyjaśnia Todd Phillips.

Angaż Phoenixa nie był jednak pewny. W dobie obecnej mody na filmy komiksowe aktorowi w przeszłości kilkakrotnie proponowano role w produkcjach na podstawie opowieści obrazkowych, ale konsekwentnie je odrzucał. Tym razem, jednak, scenariusz zaintrygował go na tyle, że zmienił zdanie.

– Scenariusz wydał mi się wyrazisty, złożony i niepodobny do czegokolwiek, z czym miałem wcześniej do czynienia. Todd patrzy na świat w zupełnie wyjątkowy sposób, który, według mnie, doskonale sprawdza się w tym filmie. Kiedy pracuję z jakimś reżyserem, to chcę, aby to był ktoś, kto podchodzi do tematu w całkiem niepowtarzalny sposób. Ten film mógł stworzyć tylko i wyłącznie Todd – mówi Joaquin Phoenix.

Aktor nie tylko przyjął rolę w filmie, ale bardzo się dla niej poświęcił. Aby wcielić się w postać Arthura Flecka autor przeszedł na restrykcyjną dietę, dzięki której schudł aż 20 kilogramów. – Chciałem, aby wyglądał na głodnego i niezdrowego. Jak głodujący wilk – wyjaśnia Todd Phillips.

Prace na planie "Jokera” rozpoczęły się we wrześniu 2018 r. w Nowym Jorku. Większość zdjęć do filmu zrealizowano w plenerach miasta, które Billowi Fingerowi i Bobowi Kane’owi, ojcom "Batmana”, posłużyło za pierwowzór komiksowego Gotham. Ostatni klaps na planie "Jokera” padł 3 grudnia 2018 r. Pierwszy zwiastun produkcji został zaprezentowany na konwencie CinemaCon 2 kwietnia 2019 r. Tego samego dnia materiał został opublikowany w internecie, gdzie w ciągu zaledwie kilku godzin od premiery został odtworzony ponad 8 milionów razy.

Światowa premiera filmu odbyła się podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji, gdzie obraz został zaprezentowany w konkursie głównym. Produkcja została entuzjastycznie przyjęta przez widzów i krytyków, a na festiwalu zdobyła trzy nagrody w tym Złotego Lwa - Grand Prix imprezy dla najlepszego filmu.

Na ekrany światowych kin "Joker” wszedł na początku października od pierwszych dni spotykając się z olbrzymim zainteresowaniem widzów. W pierwszy weekend wyświetlania w USA obraz wygenerował w notowaniu box office wynik wysokości ponad 96 milionów dolarów, a przypomnijmy, że jego produkcja pochłonęła zaledwie 55 milionów. W sumie obraz zarobił w kinach na całym świecie ponad 1 miliard dolarów stając się pierwszą w historii produkcją z kategorią wiekową R (dla widzów od lat 17 z towarzyszącą osobą dorosłą), której się to udało.

Potwierdzeniem entuzjazmu fanów były i są również nagrody przyznane filmowi. "Joker” może się już pochwalić dwoma Złotymi Globami w kategoriach najlepszy aktor w filmie dramatycznym (Joaquin Phoenix) oraz najlepsza muzyka (Hildur Guðnadóttir). Otrzymał także nominacje do Oscarów aż w 11 kategoriach m.in. najlepszy film, najlepszy reżyser, najlepszy aktor, najlepsze zdjęcia oraz muzyka. "Joker” ma również na swoim koncie wspomnianego wcześniej Złotego Lwa – główną nagrodę festiwalu w Wenecji, nagrodę Amerykańskiego Instytutu Filmowego dla najlepszego filmu roku oraz dwie nagrody na festiwalu Camerimage – Złotą Żabę dla najlepszego filmu oraz nagrodę publiczności.

DODATKI SPECJALNE W WYDANIACH BLU-RAY:

• Powitajcie... Jokera!

• Z planu: Spojrzenie zza kulis na powstawanie filmu

• Alternatywne ujęcia z udziałem Joaquina Phoenixa

• Przymiarki kostiumów i wiele więcej!

DODATKI SPECJALNE W WYDANIU DVD:

• Powitajcie... Jokera!