Najgorsze polskie produkcje wybrane. "Lider" ma aż 10 nominacji do Węży

I tak oto Wielkiego Węża mogą dostać "Arcydzieło: czyli dekalog producenta filmowego" za "godny lepszej sprawy upór w kręceniu tej samej fabuły od ponad dwudziestu lat i fascynujący systematyczny regres twórczy". "Blef doskonały" za "bezczelną próbę nabrania widza, że tak powinno wyglądać profesjonalne kino komercyjne". "Heaven in Hell" za to, że odcinali kupony od sukcesu "365 dni" i "erotyczną opowieść o polskim wymiarze sprawiedliwości, która podniecić mogłaby chyba wyłącznie członków osławionej grupy 'Kasta'". "Operacja Soulcatcher" za "fascynującą próbę przeniesienia do współczesnego polskiego kina treści i jakości rodem w dzieł Eda Wooda".