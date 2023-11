Najlepszy erotyk? "Każdy sposób dobry, by pokazać gorące sceny"

"Ten film to śmieć z erotycznymi scenami. Myślę, że Netflix powinien wprowadzić nową, tak właśnie nazwaną kategorię w swojej wyszukiwarce" – napisał John Serba, krytyk "Decidera" o filmie "Zdrada to nie problem". Wprowadzony na platformę pod koniec października brazylijski thriller bił jednak rekordy popularności, a pierwsze miejsce w ankiecie "The Cut" nie pozostawia wątpliwości, że podobał się widzom.