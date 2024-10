Największa niespodzianka roku. Kosztował 30 mln, zarobił 350 mln dol.

Powieść "It Ends With Us" została wydana w 2016 roku, ale niesamowitą wręcz popularnością zaczęła cieszyć się dopiero po kilku latach. Hashtag #BookTok tak wypromował tytuł, że "It Ends With Us" stał się najlepiej sprzedającą się książką w USA w 2022 roku. Ekranizację powieści można już obejrzeć w Polsce w serwisach VOD.