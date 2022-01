Największe hity HBO GO w 2021r. Superbohaterowie kontra reszta świata

Największym kinowym przebojem w naszym kraju w 2021 r. stał się wspomniany "Spider-Man". Najpopularniejszym, czy raczej najdłuższej oglądanym filmem na platformie HBO GO okazała się natomiast "Liga sprawiedliwości Zacka Snydera". Drugie miejsca zajęła "Wonder Woman 1984". Trzeba przyznać, że obejrzenie reżyserskiej wersji "Ligi sprawiedliwości" było ogromnym wyzwaniem. Komiksowa historyjka została bowiem rozciągnięta aż do 4 godzin. Snyder polecał obejrzenie czarnobiałej wersji filmu.