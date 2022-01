Powstanie nowy "Harry Potter"? Pierwsze informacje

Drugi projekt pojawił się na platformie HBO GO w pierwszy dzień Nowego Roku. "Harry Potter 20. rocznica. Powrót do Hogwartu" śmiało można uznać za flagowy program platformy HBO GO. Mimo, że od kinowej premiery ostatniej części kultowej serii ("Harry Potter i Insygnia Śmierci: Część II") minęło już 10 lat, to w serwisie steamingowym popularność "Pottera" cały czas utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. Filmy o czarodzieju z Hogwartu należą do tych produkcji, która są oglądane przez widzów wielokrotnie.