To najstraszniejszy film w historii. Był hitem w 2012

W serwisie broadbandchoices.co.uk opublikowano wyniki badań pod hasłem "The Science of Scare". Wzięło w nim udział 50 ochotników, którzy na przestrzeni dwóch tygodni obejrzeli 120 godzin filmów grozy. W repertuarze było mnóstwo klasyki, jak i nowych hitów, np.: "Krzyk", "28 dni później", "Paranormal Activity", "Koszmar z ulicy Wiązów", "Obcy", "To", "Egzorcysta". Łącznie 50 filmów wybranych w oparciu o opinie krytyków i rekomendacje z Reddita.