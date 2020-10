Zmienił się nie do poznania. Tak teraz wygląda filmowy brat Kevina

"Kevina samego w domu" oglądał chyba każdy. Produkcja zdobyła ogromną popularność. W Polsce oglądanie tego filmu stało się już bożonarodzeniową tradycją, bo "Kevin" jest puszczany co roku w Boże Narodzenie w telewizji. Rodziny zasiadają przed odbiornikiem i wspólnie oglądają produkcję Chirsa Columbusa.

Jak zmienił się Buzz, brat Kevina samego w domu?

Devin Ratray urodził się 11 stycznia 1977 roku w Nowym Jorku. Aktor miał zaledwie 13 lak, kiedy wystąpił w "Kevinie samym w domu" . Jednak to nie była jego pierwsza rola. Devin zadebiutował rok wcześniej w filmie "Gra o wysoką stawkę".

Poza aktorstwem Devin Ratray zajmuje się muzyką. Filmowy Buzz jest wokalistą, autorem tekstów i gitarzystą w zespole Little Bill and the Becykeys.