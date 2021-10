Nazwano ją "królową krzyku". Operacje plastyczne wpędziły ją w nałóg

Jamie Lee Curtis przyznaje, że przez pewien czas korzystała z usług chirurgii plastycznej, co doprowadziło ją do nałogu: "Uzależniłam się do środków przeciwbólowych, zwłaszcza od Vicodinu. Nie zdawałam sobie wówczas sprawy, jakie to niebezpieczne. To trwało długi czas, ale teraz jestem czysta. Nie biorę od 22 lat". Teraz aktorka ostrzega młodych ludzi przed korzystaniem z "dobrodziejstw" klinik medycyny estetycznej. "Jeśli zaczniesz kombinować ze swoją twarzą, już nigdy jej nie odzyskasz".