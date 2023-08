Netflix nie szczędził grosza. Kupił dla Harry'ego i Meghan prawa do ekranizacji książki

I chociaż nieprzychylne im media ogłosiły ich "amerykańską porażkę", to Netflix właśnie zainwestował miliony w projekt, który mają realizować. Chodzi o wykupienie praw do ekranizacji książki Carley Fortune "Meet me at the lake". Jak podaje serwis LubimyCzytać, Fortune to "autorka bestsellerów New York Times. Wielokrotnie nagradzana dziennikarka, która pracowała jako redaktor w najlepszych kanadyjskich wydawnictwach, takich jak The Globe and Mail, Chatelaine, Toronto Life i The Grid. Mieszka w Toronto z mężem i dwoma synami". Mówi się o kwocie opiewającej na 3 mln dolarów.