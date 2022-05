Netflix: strzelaniny ekstremalnie głośne, dialogi za ciche. Dlaczego tak jest?

Problem ten bierze się stąd, że serwisy streamingowe nie podlegają normom dźwiękowym. - Różnice głośności pomiędzy platformami wynikają z różnych specyfikacji technicznych, przyjętych przez platformy, dotyczących głośności dźwięku. (...) Wrażenie głośności pomiędzy poszczególnymi programami oraz kanałami telewizyjnymi było podobne. Dlatego przy zmianie kanałów telewizyjnych nie powinniśmy odczuwać skoków głośności. Natomiast jeśli chodzi o platformy streamingowe, to można powiedzieć że panuje "wolna amerykanka", czyli w praktyce to, z czym mieliśmy do czynienia zanim telewizje zostały zmuszone do stosowania normy głośności - mówi portalowi Wirtualnemedia.pl Jakub Jamrożek, reżyser dźwięku, współwłaściciel studia Mastergroove Studios.