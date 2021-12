Nowy hit Netfliksa. Widzowie oglądali go przez 111 mln godzin

"Nie patrz w górę" to kolejny przykład ogromnych aspiracji Netfliksa. Jeszcze 3-4 lata temu większość hollywoodzkich gwiazd zarzekała się, że nie będzie brała udziału w filmach produkowanych przez platformy streamingowe. Pojawiały się zastrzeżenia co do jakości tego typu filmowych projektów. Wyrażano też niepokój, że internetowe serwisy filmowe mogą mieć zły wpływ na rynek kinowy. Jednak z biegiem czasu zagorzałych przeciwników nowego medium było coraz mniej. W końcu dał się skusić nawet Leonardo DiCaprio.