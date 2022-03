Nick Nolte bardzo się zmienił. Jak dziś wygląda hollywoodzki aktor z hitów lat 80?

"Złoty chłopak" Hollywood

Nick Nolte zaczynał jako model, ale popularność zyskał dzięki serialowi "Pogoda dla bogaczy" z 1976 r. Ten występ otworzył mu drzwi do dalszej kariery. Widzowie go pokochali, krytyka była dla niego nader łaskawa. Za rolę w "Księciu przypływów" otrzymał Złoty Glob i nominację do Oscara. Później do statuetki nominowano go jeszcze dwukrotnie - za "Prywatne piekło" i "Wojownika".