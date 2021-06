Nicolas Cage w żałobie. Mama aktora miała 85 lat

Christopher Coppola, 59-letni reżyser i starszy brat Nicolasa Cage'a, poinformował o śmierci matki na Facebooku. Joy Vogelsang zmarła 26 maja dokładnie o 22:33. Christopher wyznał, że czuwał przy niej całymi dniami, ale w tym najważniejszym momencie niestety nie było go przy matce. "Nie mogłem trzymać jej za rękę, by obdarzyć ją moją miłością i uczuciem przed jej podróżą do krainy pokoju" – wyznał syn kobiety.