Nicole Kidman przerywała sceny seksu w nowym filmie "Babygirl". Tłumaczy, dlaczego

Artystka dodała, że intensywność tych scen była dla niej przytłaczająca, co prowadziło do uczucia wypalenia. Jednocześnie wzięła udział w tym projekcie, ponieważ był to obszar, którego wcześniej nie eksplorowała. "Zawsze szukam nowych wyzwań jako aktorka. Zastanawiam się, gdzie jeszcze nie byłam i co mogę zbadać jako człowiek. To był obszar, w którym nigdy wcześniej nie byłam" – wyjaśniła.