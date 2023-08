Netflix usuwa filmy. Zniknie jeden z największych hitów

Dramat Jane Campion przyniósł reżyserce Oscara. W sumie był nominowany do nagród Amerykańskiej Akadami Filmowej w aż 12 kategoriach. Również Brytyjska Akademia Filmowa uznała "Psie Pazury" za najlepszy film roku. Mówiono, że to duży sukces Netfliksa, choć mało kto zauważył wówczas, że była to brytyjsko-amerykańska produkcja, które została zrealizowana we współpracy z BBC. Ten "szczegół" sprawił, że "Psie Pazury" wkrótce znikną z oferty Netfliksa.