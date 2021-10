Niczego się tak nie wstydzi. Po latach nie może na to patrzeć

I właśnie "Faceci w czerni" zostali wymienieni, gdy Will Smith został zapytany o swój najlepszy film, najlepszą rolę. Ex aequo z produkcją "W pogoni za szczęściem". W dramacie z 2006 r. wystąpił także syn hollywoodzkiego gwiazdora, Jaden, który miał wówczas zaledwie 8 lat. Will Smith za rolę w tym filmie otrzymał nominację do Oscara.