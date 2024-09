Nie będzie kolejnych zarzutów dla Harvey'a Weinsteina. Powód zaskakuje

Harvey Weinstein - kulisy sprawy

Przypomnijmy, że w październiku 2017 r. wyszło na jaw, że Harvey Weinstein przez 30 lat swojej kariery molestował kobiety. Jak wynikało z relacji magazynów "New York Times" i "New Yorker", dochodziło też do gwałtów. Gdy afera zaczęła zataczać coraz szersze kręgi w Hollywood, milczenie przerwały ofiary producenta m.in. Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Asia Argento, Lucia Evans, Mira Sorvino, Ashley Judd i Terry Crews. Łącznie na liście pokrzywdzonych znalazły się 82 nazwiska i wciąż pojawiają się nowe.