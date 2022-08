"Nie cudzołóż i nie kradnij": Julia Wieniawa w pikantnych scenach. Jest zwiastun grzesznej komedii

Nigdy nie zostawiaj faceta samego w domu. Jeśli spodziewasz się, że po czułym pożegnaniu, on wsunie kapcie i usiądzie z książką pod kocem, ostro się zawiedziesz. Takiej okazji nie przegapia Patryk (Mateusz Banasiuk), który odpina przysłowiowe "wrotki", gdy jego żona Renata (Aleksandra Popławska) wyjeżdża na kilka dni. Patryk miłosną pustkę wypełnia towarzystwem Sandry (Julia Wieniawa), przez co los niefortunnie łączy go z sutenerem Alfim (Cezary Pazura), pewną tajemniczą przesyłką i parą fajtłapowatych gangsterów (Sebastian Stankiewicz i Bartek Firlet), którzy są na jej tropie.