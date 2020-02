"Nie czas umierać". Billie Eilish wykonała na żywo utwór z Jamesa Bonda

Podczas gali Brits Award 2020 Billie Eilish wykonała utwór "No Time To Die", motyw przewodni do nowego filmu z Jamesem Bondem. Zobacz, jak brzmi filmowa kompozycja w wersji live.

Na rozdaniu nagród Brits Award 2020 Billie Eilish po raz pierwszy zaśpiewała utwór "No Time To Die" przy akompaniamencie orkiestry, który stanowi ścieżkę dźwiękową do 25. części przygód Jamesa Bonda. Premiera filmu odbędzie się dopiero na wiosnę, ale część osób miała już okazję usłyszeć przebój na żywo.

Za aranżację "No Timie To Die" z udziałem orkiestry symfonicznej odpowiedzialni są Hans Zimmer (kompozytor ścieżki muzycznej do filmu) oraz Matt Dunkley (dyrygent orkiestry). Przy nagraniach towarzyszył również Johnny Marr, gitarzysta grupy The Smiths. Występ młodej artystki możecie obejrzeć poniżej.

Współtwórcą utworu do najnowszego filmu o Jamesie Bondzie jest starszy brat Billie Eilish, Finneas O’Connell. Producent muzyczny nie krył swojego szczęścia z powodu tak wyjątkowej okazji.

"Napisanie piosenki przewodniej do filmu o Bondzie jest czymś, o czym marzyliśmy przez całe życie. Nie ma bardziej kultowego połączenia muzyki i kina. Czujemy się tak szczęśliwi, że odegraliśmy małą rolę w tak legendarnej serii, niech żyje 007" - napisał O'Connell.