Billie Eilish wykona utwór promujący najnowszą produkcję o przygodach Jamesa Bonda "Nie czas umierać". Polska premiera ostatniego filmu o Agencie 007 z Danielem Craigiem zapowiadana jest na 2 kwietnia 2020 r.

"Nie czas umierać". Billie Eilish wykona utwór przewodni do nowego filmu o Jamesie Bondzie

Billie Eilish została najmłodszą artystką, której przypadło stworzenie muzyki do kultowej serii o przygodach Jamesa Bonda . 18-letnia wokalistka wykona utwór przewodni do najnowszej części zatytułowanej " Nie czas umierać ".

"To szaleństwo być częścią tego. Pod każdym względem. Ogromnym zaszczytem jest napisanie piosenki przewodniej do filmu będącego częścią tak legendarnej serii. James Bond to najfajniejsza seria filmów, jaka kiedykolwiek istniała. Nadal jestem w szoku" - oznajmiła Eilish w specjalnym oświadczeniu.