Vega robi film o Putinie. W głównej roli hollywoodzka gwiazda

Film Patyka Vegi ma już swój roboczy tytuł. "The Vor in Law" nawiązuje to rosyjskiego terminu mafijnego, podobnego do określenia "ojciec chrzestny". W wywiadzie przeprowadzonym przez "The Hollywood Report" polski reżyser zdradził, że będzie to gangsterka opowieść, która przybliży widzom kulisy dojścia Putina do władzy.