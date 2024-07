Nie tylko Logan i Deadpool. Powróciła też najpiękniejsza z bohaterek

Strzałem w dziesiątkę twórców "Deadpool & Wolverine" stało się zaproszenie do współpracy aktorów, którzy występowali w starych ekranizacjach komiksów Marvela, jeszcze zanim Marvel samodzielnie zaczął produkować filmy. To było coś, na co fani czekali od lat. Ich ogromny entuzjazm związany z pojawieniem się Jennifer Garner (Elektra), Chrisa Evansa (Johnny Strom), Wesleya Snipesa (Blade) czy Tylera Mane’a (Szablozębny) świadczy o kulturowym fenomenie komiksowego uniwersum Marvela.